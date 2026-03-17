UE e Iraque discutem guerra no Oriente Médio

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta terça-feira, 17, que conversou por telefone com o primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Shia' Al Sudani, sobre a atual situação de segurança da região.

"Agradeci ao primeiro-ministro por incentivar a moderação neste momento difícil e por manter o país fora da guerra", escreveu von der Leyen na rede X.

Ela também apresentou condolências pelas vidas perdidas em consequência dos ataques "não provocados" e "inaceitáveis" em território iraquiano.