UE aprova novas sanções contra 19 autoridades e entidades do Irã, diz Kallas

A União Europeia (UE) aprovou nesta quarta-feira (11) novas sanções contra autoridades e entidades do Irã, ampliando a pressão sobre Teerã em meio à continuidade do conflito envolvendo o país. As medidas foram adotadas pelos embaixadores dos 27 Estados-membros e miram responsáveis por violações graves de direitos humanos, segundo a chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas.

Em publicação no X, Kallas afirmou que os embaixadores do bloco aprovaram sanções contra 19 autoridades e entidades do regime "responsáveis por graves violações de direitos humanos".

Segundo a diplomata, a União Europeia "continua a responsabilizar o Irã" e manterá a pressão enquanto o conflito envolvendo o país prossegue. "À medida que a guerra do Irã continua, a UE protegerá seus interesses e perseguirá os responsáveis pela repressão doméstica", escreveu.

Kallas acrescentou que a decisão também busca enviar um recado político ao governo iraniano. "Ela também envia uma mensagem a Teerã de que o futuro do Irã não pode ser construído com base na repressão", afirmou.