UE alerta para crescimento econômico menor caso guerra no Oriente Médio persista

A União Europeia sofrerá uma queda significativa no crescimento econômico se a guerra no Oriente Médio continuar, alertou o comissário europeu para a Economia, Valdis Dombrovskis, que também advertiu sobre o risco de uma inflação mais alta.

A guerra, que se aproxima do seu primeiro mês e não dá sinais de recuo, abalou os mercados e elevou os preços da energia.

"É evidente que enfrentamos o risco de 'estagflação'. Isso significa uma situação em que o baixo crescimento coincide com a alta inflação", disse Dombrovskis a jornalistas após uma videoconferência com os ministros das Finanças da zona do euro.

Dombrovskis observou que espera que a economia dos países da UE cresça 0,4% menos do que a previsão da Comissão Europeia se as interrupções no fornecimento de energia forem "relativamente breves".

Em suas últimas previsões, publicadas em novembro, a UE indicou que esperava um crescimento de 1,4% em 2026 e 1,5% em 2027 para o bloco.

Mas ele alertou que, se as interrupções no fornecimento de energia "forem mais substanciais e duradouras", o crescimento poderá ser muito menor, chegando a apenas 0,6% em 2026 e 2027.

"Esta não é uma previsão, mas sim uma análise para dar uma ideia da magnitude do impacto potencial", disse Dombrovskis.

O comissário europeu informou que participará de uma reunião conjunta dos ministros das Finanças e da Energia do G7 na segunda-feira para discutir o impacto e as respostas.