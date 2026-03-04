Turquia diz que Otan interceptou míssil disparado do Irã antes de entrar em seu espaço aéreo

Um projétil balístico disparado do Irã foi interceptado por sistemas de defesa aérea e antimísseis da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) após cruzar os espaços aéreos do Iraque e da Síria e seguir em direção à Turquia, informou nesta quarta-feira, 4, o Ministério da Defesa turco. Segundo comunicado, o projétil foi detectado enquanto se dirigia ao espaço aéreo turco e acabou neutralizado por sistemas de defesa aérea e antimísseis da Otan posicionados no Mediterrâneo Oriental.

A pasta afirmou que fragmentos que caíram no distrito de Dörtyol, na província de Hatay, pertencem ao míssil utilizado na interceptação.

"Foi determinado que o fragmento de munição que caiu no distrito de Dörtyol pertence ao projétil de defesa aérea utilizado na interceptação, após a destruição da ameaça no ar", disse o ministério.

De acordo com o governo turco, não houve mortos ou feridos no incidente.

O ministério também afirmou que a capacidade do país de garantir sua segurança "está no mais alto nível", destacando que Ancara apoia a estabilidade e a paz regionais, mas é capaz de proteger seu território contra qualquer ameaça. "Todas as medidas necessárias para defender nosso território e nosso espaço aéreo serão tomadas com firmeza e sem hesitação", acrescentou.

A Turquia também advertiu contra uma ampliação do conflito no Oriente Médio, acrescentando que o país continuará a manter consultas com a Otan e outros aliados.

O episódio ocorre em meio à escalada do conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel, que entrou no quinto dia.