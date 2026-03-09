Turquia alerta Irã após Otan interceptar segundo míssil lançado em direção ao país

A Turquia voltou a alertar o Irã após a interceptação de um segundo míssil balístico lançado por Teerã em direção ao território turco, em meio à escalada das tensões no Oriente Médio. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que o país já fez os "alertas necessários" e pediu que o governo iraniano evite novas "medidas provocativas" que possam prejudicar a relação entre os dois países.

Em declaração após reunião de gabinete nesta segunda-feira, 9, Erdogan disse que Ancara valoriza sua amizade com o Irã e tem trabalhado para evitar o agravamento do conflito regional, mas advertiu que novas ações desse tipo podem causar danos duradouros. "Apesar de nossos avisos sinceros, passos extremamente errados e provocativos continuam sendo dados", afirmou, acrescentando que "persistência e teimosia no erro devem ser evitadas".

Segundo a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), sistemas de defesa da aliança voltaram a interceptar um míssil em direção à Turquia. Por meio de porta-voz, a Otan informou que permanece firme em sua prontidão para defender todos os aliados contra qualquer ameaça.

De acordo com o Wall Street Journal, a Turquia convocou o embaixador iraniano após a primeira tentativa de ataque e reforçou o alerta contra novos lançamentos. Erdogan afirmou que o principal objetivo de Ancara é "manter o país longe desse fogo".