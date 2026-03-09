Turquia alerta Irã após Otan interceptar segundo míssil lançado em direção ao país

A Turquia voltou a alertar o Irã após a interceptação de um segundo míssil balístico lançado por Teerã em direção ao território turco, em meio à escalada das tensões no Oriente Médio. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que o país já fez os "alertas necessários" e pediu que o governo iraniano evite novas "medidas provocativas" que possam prejudicar a relação entre os dois países.
Em declaração após reunião de gabinete nesta segunda-feira, 9, Erdogan disse que Ancara valoriza sua amizade com o Irã e tem trabalhado para evitar o agravamento do conflito regional, mas advertiu que novas ações desse tipo podem causar danos duradouros. "Apesar de nossos avisos sinceros, passos extremamente errados e provocativos continuam sendo dados", afirmou, acrescentando que "persistência e teimosia no erro devem ser evitadas".
Segundo a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), sistemas de defesa da aliança voltaram a interceptar um míssil em direção à Turquia. Por meio de porta-voz, a Otan informou que permanece firme em sua prontidão para defender todos os aliados contra qualquer ameaça.
De acordo com o Wall Street Journal, a Turquia convocou o embaixador iraniano após a primeira tentativa de ataque e reforçou o alerta contra novos lançamentos. Erdogan afirmou que o principal objetivo de Ancara é "manter o país longe desse fogo".
Mais cedo, o Ministério da Defesa turco informou que as defesas antimísseis da Otan neutralizaram um míssil balístico iraniano que entrou no espaço aéreo do país sobre o Mediterrâneo Oriental. Fragmentos caíram em áreas vazias na província de Gaziantep, sem registro de vítimas. No fim da semana passada, as forças da Otan já haviam neutralizado outra ameaça em direção ao território turco.