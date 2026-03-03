"Tudo foi destruído", diz Trump sobre novo ataque ao Irã 

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump afirmou nesta terça-feira (3) que todos os alvos dos ataques realizados pelo país ao Irã "foram destruídos". Sem dar detalhes, o republicano ainda revelou que o exército norte-americano realizou nova ofensiva contra o território iraniano nesta terça.
A declaração ocorreu durante encontro na Casa Branca com o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz. O presidente norte-americano também falou temer que alguém "pior" que o aiatolá Ali Khamenei, morto na ofensiva de sábado (28), assuma o país.
— Tudo foi destruído no Irã. Estamos muito bem. Hoje (terça-feira) houve outro ataque à nova liderança. O pior cenário é que alguém tão ruim quanto o anterior assuma o poder. Gostaríamos de ver alguém lá que seja melhor — declarou.
Ataque ao Irã
Para justificar a ofensiva, Trump argumentou que imaginou que o Irã atacaria os Estados Unidos antes. Ele também revelou que pressionou o Israel a participar e cooperar com a ação.
Na sequência, o republicano também falou sobre a resposta do Irã. Trump condenou os ataques do exército iraniano que afetaram áreas civis de outros países, como os Emirados Árabes Unidos.
— O Irã está atacando países que não têm nada a ver com o que está acontecendo. Está atingindo apenas instalações civis.
Relação com a Espanha
Trump também aproveitou para mandar recado ao governo espanhol. O republicano afirmou que vai cortar toda a relação comercial dos Estados Unidos com a Espanha.
O presidente norte-americano argumenta que a decisão é resultado da negativa do governo espanhol para que as tropas dos EUA utilizassem bases espanholas para atacar o Irã.
Conflito no Oriente Médio
Em ação coordenada com Israel, os Estados Unidos bombardeou áreas do Irã no início da manhã de sábado (28). A ofensiva atingiu regiões estratégicas do país, inclusive da capital Teerã.
O ataque resultou nas mortes de autoridades importantes do Irã, entre eles o aiatolá Ali Khamenei – líder supremo do país.
Estados Unidos e Israel argumentam que a ofensiva teve como objetivo retaliar a expansão do projeto de armas nucleares do Irã. Em resposta, o governo iraniano atacou países vizinhos e destruiu bases militares norte-americanos no Oriente Médio.