Trump suspende restrições ao transporte marítimo de petróleo durante guerra no Oriente Médio

O presidente americano, Donald Trump, suspendeu temporariamente nesta quarta-feira (18) uma lei marítima centenária para ajudar a aliviar os custos crescentes de energia desde que os ataques conjuntos dos EUA e de Israel contra o Irã mergulharam o Oriente Médio em guerra.

A decisão de Trump de conceder uma isenção de 60 dias da Lei Jones suspenderia a proibição de navios de bandeira estrangeira transportarem carga entre portos dos EUA durante o período.

Essa medida visa mitigar "interrupções de curto prazo no mercado de petróleo" resultantes do conflito, afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, em um comunicado.

"Essa ação permitirá que recursos vitais, como petróleo, gás natural, fertilizantes e carvão, fluam livremente para os portos americanos por 60 dias", explicou.