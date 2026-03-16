Trump sobre Estreito de Ormuz: acho que vamos ter acesso muito em breve

O presidente americano, Donald Trump, pontuou nesta segunda-feira, 16, em coletiva de imprensa no Centro Trump Kennedy, que acredita que os EUA terão acesso "muito em breve" ao Estreito de Ormuz.

"Com o tempo, há outras coisas que você pode fazer", disse ele sobre o estreito, acrescentando que "ainda temos alguns mísseis sobrando".

Perguntado sobre um acordo com Teerã, o republicano enfatizou que o país persa deseja fazer um acordo: "No Irã há pessoas que querem dialogar, mas não sabemos quem são" e que Israel "não utilizaria armas nucleares" no conflito.

Trump também afirmou que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, anunciará em breve os países que já se comprometerem a ajudar os EUA a reabrir o Estreito de Ormuz.

Questionado por um repórter se a França vai colaborar, o presidente respondeu: "acho que o presidente da França, Emmanuel Macron, vai ajudar. Vou te dizer quais são os países que me decepcionaram".