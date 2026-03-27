Trump reforça que Irã está "derrotado" e que negociações estão em andamento

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou na noite desta sexta-feira, 27, que o Irã "está sendo derrotado" e que, diante desse cenário, passou a demonstrar interesse em fechar um acordo.

"Eles estão sendo dizimados e estão negociando neste momento", disse Trump a repórteres ao comentar as negociações, antes de embarcar rumo à Miami. O presidente também reforçou que o acordo é um interesse do Irã.