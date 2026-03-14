Trump: países que recebem petróleo pelo Estreito de Ormuz devem cuidar dessa passagem

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atribuiu a responsabilidade pela segurança do Estreito de Ormuz a todos os países cuja importação de petróleo depende dessa região.

O Estreito de Ormuz, no Oriente Médio, tornou-se ponto-chave para a economia mundial em virtude da guerra iniciada pelos Estados Unidos contra o Irã. O estreito concentra cerca de um quinto do tráfego marítimo de petróleo e gás natural liquefeito do mundo, o que caiu bruscamente após ataques iranianos a petroleiros. Com isso, o valor do petróleo disparou nos últimos dias.

Trump afirmou que os países que recebem petróleo oriundo do Estreito de Ormuz "devem cuidar dessa passagem". Os EUA, disse Trump, trabalharão com esses países para que tudo ocorra de forma rápida e suave. "Isso sempre deveria ter sido um esforço conjunto, e agora será", afirmou Trump, em postagem na rede Truth Social neste sábado, 14.