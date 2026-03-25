Trump não participará de conferência conservadora pela primeira vez em dez anos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não comparecerá este ano à conferência do movimento conservador americano (CPAC), informou nesta quarta-feira (25) à AFP um responsável da Casa Branca.

Trata-se da primeira vez em dez anos que o líder republicano falta a este encontro anual, que é realizado até sábado em Dallas, estado do Texas.

A agenda do presidente, mergulhado na guerra contra o Irã, está "cheia demais", explicou a fonte consultada, que confirmou uma informação da revista Time.

A CPAC é o grande encontro anual de republicanos e conservadores independentes, que este ano enfrentam uma difícil disputa eleitoral legislativa em novembro.

Trump utiliza desde 2016 essa conferência para mobilizar seus seguidores e lançar novas ideias a um eleitorado que o levou duas vezes à Casa Branca.

A CPAC é também um ponto de encontro para líderes internacionais.

No ano passado, o presidente argentino Javier Milei deu de presente uma motosserra a Elon Musk, que o homem mais rico do mundo brandiu no palco como símbolo dos cortes que se avizinham no orçamento do governo americano.

Este ano, o presidente polonês Karol Nawrocki está entre os convidados, assim como Reza Pahlevi, o filho do último xá do Irã, que se apresenta como uma alternativa em caso de queda do regime iraniano.