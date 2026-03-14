Trump: Irã está totalmente derrotado e quer um acordo, mas não um acordo que eu aceitaria

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na madrugada deste sábado, 14, que o Irã, que está "totalmente derrotado" e quer fazer um acordo que o republicano não aceitaria.

"A mídia de notícias falsas detesta noticiar o quão bem as Forças Armadas dos EUA se saíram contra o Irã, que está totalmente derrotado e quer um acordo - mas não um acordo que eu aceitaria! Agradeço a atenção dispensada a este assunto", escreveu o republicano na Truth Social.