Trump: EUA estão conversando com 7 países para proteger estreito de Ormuz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 15, que está conversando com outros sete países sobre seu pedido de ajuda para garantir a segurança do fluxo e navegação no Estreito de Ormuz. Trump disse que ainda não pode revelar quais nações aceitaram fazer parte da escolta, e que algumas preferem "não se envolver".

"Ainda não posso dizer quais países vão ajudar", disse o republicano a repórteres, durante coletiva a bordo do Air Force One. De acordo com Trump, os EUA já teriam firmado uma parceria com Israel para proteger a rota estratégica. "Temos objetivos similares aos de Israel", afirmou.

O presidente reiterou que segue tendo conversas com o Irã, que "querem muito" negociar com os EUA. "Mas não achamos que eles tão prontos", repetiu Trump, afirmando que "nem sabe" se quer chegar a um acordo com Teerã. "Ninguém sabe com quem estamos lidando", disse, afirmando que a maioria dos líderes do país foi eliminada durante o conflito. O objetivo, segundo ele, é que o Irã não tenha mais nenhuma arma nuclear.

Questionado sobre a disparada dos preços do petróleo, Trump apontou que as cotações vão cair assim que o conflito acabar, "e vão cair bastante rápido". E, como a capacidade militar iraniana foi severamente comprometida, "eles podem reagir um pouco, mas não muito", avaliou.