Trump espera visitar a China em 'cinco ou seis semanas'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (17) que espera viajar para a China em pouco mais de um mês, após adiar sua visita devido à guerra comercial em curso com o Irã.

"Temos uma ótima relação de trabalho com a China, então iremos para lá em cerca de cinco ou seis semanas", disse Trump a repórteres.

Trump disse ao Financial Times no domingo que poderia adiar sua viagem se a China não ajudasse a desbloquear o Estreito de Ormuz.

Na segunda-feira, ele disse que havia pedido a Pequim um adiamento "de mais ou menos um mês", mas desta vez alegando que precisava permanecer nos Estados Unidos por causa do conflito em curso no Oriente Médio.

A China respondeu nesta terça-feira que "tomou nota" dos esclarecimentos fornecidos, segundo afirmou, pelos Estados Unidos, e que manteria contato com o governo americano a respeito da visita.

Os preparativos para esta viagem estão em andamento há meses; o objetivo é que Donald Trump se reúna com seu homólogo Xi Jinping e talvez consiga amenizar de forma duradoura a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Mas o conflito no Oriente Médio atrapalha tanto a agenda quanto a relação entre os dois governos.

A China, grande consumidora de petróleo iraniano, "deveria nos agradecer" por lançarmos a ofensiva, declarou Trump na segunda-feira, apresentando a operação israelense-americana como garantia de segurança futura para o mundo inteiro.

O presidente americano pressionou seus aliados e a China para que o ajudassem a restabelecer o tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz, bloqueado pelo Irã e crucial para o trânsito global de petróleo.