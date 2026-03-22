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Trump enviará agentes do ICE a aeroportos a partir de segunda-feira 

Declaração ocorre em meio a um impasse político sobre o financiamento do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos

Estadão Conteúdo

Tânia Rabello*

Zero Hora

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