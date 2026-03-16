Trump eleva pressão contra Cuba e diz que ficaria "honrado" de tomar o país

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou nesta segunda-feira, 16, a sugerir uma possível ação militar contra Cuba, dizendo que espera ter "a honra de tomar" o país.
"Acredito sinceramente que terei a honra de tomar o controle de Cuba, de alguma forma", respondeu ele no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, após ser questionado sobre uma ação militar contra o governo em Havana.
Trump já instou Cuba a "chegar a um acordo" ou enfrentar as consequências, com ameaças intensificadas após a operação americana na Venezuela de captura do líder venezuelano Nicolás Maduro, levado aos EUA para ser julgado por narcoterrorismo. No início do mês, o chefe da Casa Branca disse que Cuba "vai cair muito em breve" em meio ao agravamento da crise energética vivida no país.