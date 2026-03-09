Trump e Putin discutem guerra no Irã durante ligação, diz Kremlin

O conselheiro de assuntos exteriores da presidência da Rússia, Yuri Ushakov, descreveu a conversa do presidente do país, Vladimir Putin, nesta segunda-feira, 9, com o homólogo norte-americano, Donald Trump, como "franca e objetiva" e disse que durou cerca de uma hora. Ele afirmou que o russo "expressou algumas ideias visando uma solução política e diplomática rápida" para o conflito no Oriente Médio, após suas conversas com os líderes do Golfo e o presidente do Irã.