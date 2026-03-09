Trump e Putin conversaram por telefone sobre guerras no Irã e Ucrânia, informam agências russas

Putin e Trump apertaram as mãos e desfilaram em tapete vermelho durante encontro em agosto de 2025. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O presidente russo, Vladimir Putin, e o mandatário norte-americano, Donald Trump, conversaram por telefone nesta segunda-feira (9). Eles abordaram temas relacionadas às guerras no Irã e na Ucrânia.

O Kremlin descreveu a conversa como "franca e construtiva", relataram agências russas.

— Foi dada ênfase à situação em torno do conflito com o Irã e às negociações bilaterais em andamento com a participação de representantes dos Estados Unidos sobre a resolução da questão ucraniana — indicou Yuri Ushakov, assessor diplomático de Putin.

Conflito no Oriente Médio

Em ação coordenada com Israel, os Estados Unidos bombardearam áreas do Irã no início da manhã do dia 28 de fevereiro. A ofensiva atingiu regiões estratégicas do país, inclusive da capital Teerã.

O ataque resultou nas mortes de autoridades importantes do Irã, entre eles o aiatolá Ali Khamenei – líder supremo do país.

Estados Unidos e Israel argumentam que a ofensiva teve como objetivo retaliar a expansão do projeto de armas nucleares do Irã. Em resposta, o governo iraniano atacou países vizinhos e destruiu bases militares norte-americanos no Oriente Médio.

Também nesta segunda-feira (9), Trump afirmou que a guerra contra o Irã está "praticamente encerrada".

Rússia x Ucrânia

Em 2026, a guerra entre Rússia e Ucrânia completou quatro anos. Os ataques entre os países segue quase que diariamente.