Trump diz que 'tudo foi destruído' no Irã

O presidente Donald Trump vangloriou-se, nesta terça-feira (3), dos amplos danos causados no Irã pelo ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel, que segundo ele está indo bem.

"Praticamente tudo foi destruído", disse Trump a jornalistas durante uma reunião com o chanceler alemão, Friedrich Merz, na Casa Branca.

O presidente americano afirmou, ainda, que o Irã ia atacar primeiro, contradizendo a versão de seu chefe da diplomacia, Marco Rubio, que afirmou na véspera que Israel desencadeou a guerra.

"Acredito que iam atacar primeiro e eu não queria que isto acontecesse. Sendo assim, de certo modo, pode ser que eu tenha forçado a mão com Israel", afirmou.