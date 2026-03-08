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Trump diz que próximo líder do Irã "não vai durar muito" sem a sua aprovação

Declaração do presidente dos Estados Unidos ocorre após divulgação de que sucessor do aiatolá Ali Khamenei foi escolhido. Nome, contudo, ainda é desconhecido

AFP

Zero Hora

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