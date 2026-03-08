Trump diz que próximo líder do Irã "não vai durar muito" sem a sua aprovação

Donald Trump afirma que não há prazo para o fim da guerra no Irã. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou neste domingo (8) que o próximo líder supremo do Irã "não vai durar muito" se não obtiver sua aprovação.

— Ele vai ter que obter nossa aprovação. Se ele não obtiver nossa aprovação, não vai durar muito — disse Trump ao canal ABC News.

A imprensa estatal iraniana informou que a Assembleia de Especialistas, órgão responsável pela eleição do sucessor do aiatolá Ali Khamenei, já havia chegado a um consenso majoritário sobre quem seria o novo líder supremo do Irã. Até o momento, no entanto, nome não foi divulgado.

Entre os favoritos para suceder o ex-líder supremo está o filho de Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, que atuou ao lado do pai por anos e já era apontado como um possível sucessor.

Na última terça (3), o canal de TV Iran International chegou a divulgar que Mojtaba havia sido o escolhido pela cúpula do regime.

Khamenei morreu em 28 de fevereiro, após um bombardeio conduzido por Estados Unidos e Israel em Teerã. O ataque matou também militares e integrantes do alto escalão do regime iraniano e desencadeou uma escalada do conflito no Oriente Médio.

No sábado (7), Trump reafirmou que não está em busca de um acordo com o Irã e afirmou que não há prazo fixo para o fim da guerra.

— Custe o que custar — disse Trump a jornalistas após ser questionado se existe uma linha do tempo para o fim do conflito. — Queremos escolher um presidente para o Irã que não leve o país para a guerra.

O chefe da Casa Branca também afirmou que o governo americano começará a reabastecer as reservas estratégicas de petróleo no "momento certo".