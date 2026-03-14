Donald Trump pede que outros países enviem navios de guerra para garantir segurança no Estreito de Ormuz

Cerca de 20% do petróleo e do gás natural liquefeito comercializados no mundo passa pelo Estreito de Ormuz. SAHAR AL ATTAR / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (14) que outros países "devem se ocupar" da segurança do Estreito de Ormuz, fechado pelo Irã desde o início da guerra, embora tenha dito que os americanos prestariam auxílio.

— Os EUA derrotaram e aniquilaram completamente o Irã, tanto militar quanto economicamente, e de todas as outras formas, mas os países do mundo que recebem petróleo através do Estreito de Ormuz devem se ocupar dessa passagem, e nós ajudaremos, muito — prometeu Trump nas redes sociais.

Em uma publicação anterior, também neste sábado, Trump acrescentou que espera que países como China, França, Japão, Coreia do Sul e Reino Unido enviem navios de guerra para manter o Estreito de Ormuz aberto à navegação.

Os ataques iranianos em resposta à ofensiva lançada por Israel e pelos EUA em 28 de fevereiro praticamente paralisaram o tráfego marítimo no local. Trump admitiu que Teerã ainda é capaz de atacar o estreito.

— É fácil para eles enviarem um ou dois drones, colocarem uma mina ou lançarem um míssil de curto alcance em algum lugar ao longo ou dentro desta hidrovia, por mais derrotados que estejam.