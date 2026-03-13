Trump diz que os EUA estão destruindo o Irã e têm poder de fogo incomparável

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na madrugada desta sexta-feira (13) que as forças americanas estão "destruindo totalmente o regime terrorista do Irã, militarmente, economicamente e de outras formas". "No entanto, se você ler o Falido New York Times, pensaria erroneamente que não estamos vencendo", afirmou, em publicação na rede Truth Social.

"A Marinha do Irã se foi, sua Força Aérea não existe mais, mísseis, drones e tudo o mais estão sendo dizimados, e seus líderes foram apagados da face da Terra", disse o presidente americano. "Temos poder de fogo incomparável, munição ilimitada e muito tempo."