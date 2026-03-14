Trump diz que ordenou ataques à ilha de Kharg, no Irã, mas poupou infraestrutura petrolífera

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na noite desta sexta-feira, 13, que ordenou ao Exército americano um ataque direcionado a um importante centro de exportação de petróleo do Irã, mas que poupou a infraestrutura petrolífera "por razões de decência".

"Há poucos momentos, por minha ordem, a Central de Comando dos EUA realizou um dos mais poderosos bombardeios da história do Oriente Médio, destruindo completamente todos os alvos militares na joia da coroa do Irã, a Ilha de Kharg", postou Trump na Truth Social.

A região, uma pequena faixa de terra de coral localizada no norte do Golfo Pérsico, é o coração da indústria petrolífera iraniana com capacidade de carregamento de aproximadamente 7 milhões de barris por dia (bpd). Segundo Trump, o ataque à indústria de petróleo do Irã pode ser reavaliado caso o país não libere a navegabilidade no Estreito de Ormuz.