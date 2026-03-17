Trump diz que não precisa ou quer apoio da Otan, após membros se recusarem a ajudar contra Irã

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (17) que "não precisa ou deseja" a assistência de países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em operações militares, após a recusa da aliança militar em participar dos ataques contra o Irã no Oriente Médio.

"Os EUA foram informados pela maior parte dos nossos 'aliados' da Otan de que não querem se envolver na nossa operação militar contra o regime terrorista do Irã, apesar de praticamente todos os países concordarem com o que fazemos", escreveu o republicano na Truth Social. Segundo ele, a Otan também concorda que o Irã não pode possuir uma arma nuclear "em qualquer forma ou tamanho".

Trump acusou a aliança militar de nunca fazer nada pelos Estados Unidos em troca da proteção oferecida pelos americanos. "Não estou surpreso com a ação deles, porque sempre considerei a Otan, onde gastamos bilhões de dólares por ano protegendo esses mesmos países, como uma estrada de mão única - nós os protegemos, mas eles não fazem nada por nós, principalmente em tempos de necessidade", disse.

O presidente americano reiterou comentários anteriores sobre ter "dizimado" a marinha, força aérea, radares e liderança do Irã "em todos os níveis". "Eles desapareceram para nunca mais nos ameaçar, nossos aliados no Oriente Médio e o mundo, de novo!", afirmou.