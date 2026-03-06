Trump diz que não planeja enviar tropas terrestres ao Irã neste momento

O anúncio ocorre em meio à intensificação dos confrontos na região. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (6) que, por enquanto, não avalia a possibilidade de enviar tropas terrestres ao Irã. A declaração foi feita durante entrevista à emissora NBC.

Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, disse que o país está preparado para uma eventual incursão militar dos EUA em território iraniano. Segundo ele, Teerã aguarda qualquer movimento desse tipo para responder diretamente às forças americanas, conforme o g1.

Araghchi afirmou ainda que uma operação terrestre americana teria consequências graves para Washington. Em suas declarações, o chanceler indicou que o governo iraniano considera possível enfrentar tropas dos Estados Unidos caso elas sejam mobilizadas.

No mesmo dia, a Guarda Revolucionária Islâmica declarou que o país está preparado para um conflito de longa duração. A corporação também indicou que novos armamentos poderão ser utilizados nos próximos ataques.

De acordo com o porta-voz da força militar, o brigadeiro-general Ali Mohammad Naeini, o Irã pretende empregar tecnologias militares ainda não utilizadas em larga escala no campo de batalha. Ele afirmou que novas ofensivas podem ocorrer em breve e que adversários do país devem esperar novos ataques.

O anúncio ocorre em meio à intensificação dos confrontos na região. Segundo autoridades iranianas, um dos chamados mísseis Khayber foi disparado recentemente em direção a Tel Aviv.

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Analistas internacionais avaliam que os Estados Unidos podem ampliar as operações militares contra o Irã nos próximos dias. Ainda assim, não está claro se uma eventual escalada incluiria uma invasão terrestre com o objetivo de derrubar a liderança do governo em Teerã.