Trump diz que não há prazo para fim da guerra com Irã

Trump afirma que não há prazo para o fim da guerra e descarta acordo com o Irã. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou na noite deste sábado (7) que não está em busca de um acordo com o Irã e afirmou que não há prazo fixo para o fim da guerra.

— Custe o que custar — disse Trump a jornalistas após ser questionado se existe uma linha do tempo para o fim do conflito. — Queremos escolher um presidente para o Irã que não leve o país para a guerra.

O chefe da Casa Branca também afirmou que o governo americano começará a reabastecer as reservas estratégicas de petróleo no "momento certo". O reservatório teve parte de sua capacidade utilizada pelo ex-presidente Joe Biden para conter os preços do petróleo durante a guerra na Ucrânia, algo que Trump já negou que irá fazer após o início do conflito no Irã.