Mundo

Oriente Médio

Trump diz que não há prazo para fim da guerra com Irã

Presidente norte-americano descarta negociação com Teerã e afirma que confronto continuará "custe o que custar"

Estadão Conteúdo

Darlan de Azevedo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS