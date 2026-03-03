Trump diz que Marinha dos Estados Unidos escoltará petroleiros no estreito de Ormuz "se necessário"; entenda

Trump disse que EUA "garantirão libre fluxo de energia para o mundo". ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O presidente norte-americano Donald Trump disse nesta terça-feira (3) que, se necessário, a Marinha dos Estados Unidos escoltará os petroleiros através do Estreito de Ormuz. A afirmação se dá após a Guarda Revolucionária iraniana afirmar que a passagem não é segura.

"Se for necessário, a Marinha dos Estados Unidos começará a escoltar os petroleiros através do estreito de Ormuz o mais rápido possível. Aconteça o que acontecer, os Estados Unidos garantirão o LIVRE FLUXO DE ENERGIA para o MUNDO", escreveu Trump em sua plataforma, Truth Social.

Na segunda-feira (2), o governo iraniano anunciou o fechamento do estreito e afirmou que poderá atacar embarcações que tentem atravessar a rota.

"Qualquer navio que tentar passar pelo Estreito de Ormuz será incendiado", afirmou o brigadeiro-general Ebrahim Jabbari em declarações divulgadas pela mídia iraniana na segunda-feira (2).

No entanto, autoridades militares dos Estados Unidos afirmaram que a via marítima não está oficialmente bloqueada.

O Estreito de Ormuz é uma das passagens marítimas mais estratégicas do mundo, conectando grandes produtores de petróleo do Golfo — como Irã, Arábia Saudita, Iraque e Emirados Árabes Unidos — ao Golfo de Omã e ao Mar Arábico. Cerca de um quinto de todo o petróleo comercializado globalmente passa pelo local.