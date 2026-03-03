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Conflito no Oriente Médio
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Trump diz que Marinha dos Estados Unidos escoltará petroleiros no estreito de Ormuz "se necessário"; entenda

Presidente norte-americano fez a afirmação depois de a Guarda Revolucionária iraniana afirmar que a passagem não é segura

AFP

Zero Hora

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