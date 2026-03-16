Trump diz que Irã tem 'pouquíssimas' opções restantes e cobra ajuda no Estreito de Ormuz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esperar que sejam feitas mais algumas "poucas investidas" no Irã, já que o país persa tem "pouquíssimas" opções restantes.

Em coletiva de imprensa antes de almoço com membros do Conselho do Centro Trump Kennedy nesta segunda-feira, 16, o republicano enfatizou que os EUA continuaram a atacar "com força total" Teerã nos últimos dias, citando que houve redução de 95% nas investidas com drones do Irã e ataques a mais de 7.000 alvos.

Segundo ele, Washington atacou três instalações de fabricação de mísseis e drones na região. "O equipamento antiaéreo do Irã está dizimado", acrescentou.

Sobre o Estreito de Ormuz, o presidente americano voltou a instar outras nações a ajudarem os EUA a desbloquear a passagem. "Muitos países já falaram que estão a caminho com ajuda; alguns países estão entusiasmados a ajudar, outros não".

Além dos membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Trump reiterou a necessidade de ajuda da China e do Japão em Ormuz. De acordo com ele, não se sabe ao certo se foram lançadas minas na região.