Trump diz que Irã deve reabrir Estreito de Ormuz para alcançar acordo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu, nesta sexta-feira (27), em que é necessário que o Irã abra o Estreito de Ormuz ao trânsito de petróleo para poder alcançar um acordo de paz.

E, em uma aparente confusão, o mandatário americano se referiu a essa passagem como "o Estreito de Trump".

O chefe de Estado americano, que rebatizou diversos edifícios em Washington com o seu próprio nome, disse que seu comentário tinha sido um "erro", mas acrescentou depois que, com ele, "não há acidentes".

Ao repetir suas afirmações de que Teerã está pronto para chegar a um acordo, embora tenha sido desmentido pelo governo iraniano, o presidente disse que há conversas para negociar o fim do conflito que completa um mês.

"Estamos negociando agora, e seria fantástico se pudéssemos fazer algo, mas eles têm que abrir" o Estreito de Ormuz, disse Trump no fórum sobre investimentos FII Priority, apoiado pela Arábia Saudita, em Miami.

"Eles têm que abrir o Estreito de Trump. Quero dizer, de Ormuz. Me desculpem, sinto muito. Que erro tão terrível", acrescentou o republicano.

Em seguida, indicou que a mídia cairia em cima dele por esse comentário, e acrescentou: "Comigo não há acidentes, não muitos."

Também falou sobre como havia ordenado renomear o Golfo do México como "Golfo da América", pouco depois de retornar ao poder.

Durante uma reunião do gabinete ministerial na quinta-feira, Trump disse que era "uma opção" tomar o controle do petróleo iraniano, como os Estados Unidos efetivamente fizeram com a Venezuela, apesar de a guerra no Oriente Médio seguir em curso.

O presidente fez comentários provocativos similares antes de mudar o nome do centro artístico Kennedy de Washington para "Trump-Kennedy Center".

Mais cedo nesta sexta-feira, o secretário de Estado americano Marco Rubio expressou sua preocupação de que o Irã busque estabelecer um "sistema de pedágio" permanente para os navios no estreito, por onde normalmente transita um quinto da produção mundial de petróleo.