Trump diz que foi informado sobre destruição de nove navios iranianos: "Nós vamos atrás do resto"

Afirmação foi feita na conta de Trump na rede Truth Social. AARON SCHWARTZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (1º), que o país destruiu nove navios da marinha iraniana, alguns dos quais eram "relativamente grandes e importantes".

A afirmação foi feita na conta de Trump na rede Truth Social.

"Nós vamos atrás do resto - eles logo estarão flutuando no fundo do mar", diz Trump, na publicação. "Em outro ataque, nós destruímos a maior parte do quartel-general naval deles. Fora isso, a marinha deles está indo muito bem!"

Ofensiva contra o Irã

A ameaça ocorre após a morte do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, em um ataque coordenado pelos Estados Unidos e por Israel no sábado (28). Inicialmente, Trump havia divulgado a morte do aiatolá, informação que chegou a ser negada por autoridades iranianas antes da confirmação pela imprensa estatal.

Segundo veículos oficiais iranianos, também morreram a filha, o genro e a neta de Khamenei. De acordo com a emissora israelense Canal 12, a operação conjunta envolveu o lançamento de cerca de 30 bombas contra instalações utilizadas pelo líder supremo. O balanço mais recente indica ao menos 201 mortos e cerca de 747 feridos.