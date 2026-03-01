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Trump diz que foi informado sobre destruição de nove navios iranianos: "Nós vamos atrás do resto"

A ameaça ocorre após a morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, em ataque conjunto de Estados Unidos e Israel no sábado

Estadão Conteúdo

Cícero Cotrim

Zero Hora

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