Trump diz que extremismos de Putin e Zelensky inviabilizam negociações para guerra na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 27, que as negociações para encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia enfrentam dificuldades porque o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, seriam "muito extremados", o que, segundo ele, torna difícil avançar em um acordo.
Trump também declarou que "a Ucrânia não é nossa guerra", mas disse que os EUA estão ajudando mesmo assim. Para ele, a postura dos dois líderes impede progresso nas conversas: "Putin e Zelensky são muito extremados. Essa postura é difícil de avançar nas negociações."
As declarações do presidente vieram após ele criticar a ausência da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na incursão contra o Irã no Oriente Médio. Trump voltou a criticar o presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, pelo atraso em oferecer ajuda para a liberação da navegação no Estreito de Ormuz.