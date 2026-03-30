Trump diz que EUA estão conversando com 'novo regime' do Irã e acordo deve ser fechado em breve

Os Estados Unidos estão negociando com um "novo, e mais razoável regime" do Irã, disse Donald Trump, por meio do seu perfil na rede social Truth Social nesta segunda-feira, 30. A publicação ainda diz que, por esse motivo, grandes progressos foram feitos, indicando que um novo acordo deve ser fechado em breve.

Mesmo assim, o republicano ameaçou a República Islâmica dizendo que os EUA atacarão as usinas elétricas, os poços de petróleo e a Ilha de Kharg do Irã, caso "o Estreito de Ormuz não seja imediatamente aberto para negócios".

Por outro lado, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, reconheceu nesta segunda que Teerã recebeu uma proposta de 15 pontos do governo Trump, mas afirmou que não houve negociações diretas com Washington. Ele disse que as exigências americanas eram "excessivas, irrealistas e irracionais".

Anteriormente, o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, classificou as negociações no Paquistão como uma manobra de fachada, enquanto mais tropas americanas eram enviadas para a região. Ele afirmou que as forças iranianas estavam "aguardando a chegada das tropas americanas em solo iraniano para incendiá-las e punir seus parceiros regionais para sempre", segundo a mídia estatal.

A ilha iraniana de Kharg, onde fica um terminal por meio do qual o país exporta a maior parte de seu petróleo, tornou-se um foco da guerra iniciada há um mês pelos Estados Unidos e por Israel.

Ataques à infraestrutura petrolífera em Kharg - ou uma invasão terrestre - reduziriam drasticamente as exportações de petróleo do Irã, uma fonte essencial de receita para a República Islâmica. Isso também marcaria uma grande escalada do conflito, que poderia provocar ataques retaliatórios ainda mais intensos contra infraestruturas dos países árabes do Golfo e elevar ainda mais os preços do petróleo. O custo disparado do combustível já ameaça a economia mundial.

Uma ocupação da ilha pelos Estados Unidos colocaria tropas americanas em uma posição estacionária a apenas 33 quilômetros da costa do Irã, bem dentro do alcance de seu arsenal de drones e mísseis.

"Isso será uma retaliação pelos muitos soldados nossos, e outros, que o Irã massacrou e matou ao longo dos 47 anos de 'Reinado de Terror' do antigo regime", finalizou o presidente dos Estados Unidos.