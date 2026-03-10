Trump diz que está disposto a negociar com o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 10, que pode negociar com o Irã, dependendo das condições, apesar de afirmar que o conflito no Oriente Médio avançou significativamente. A declaração foi dada em entrevista à Fox News.

Questionado sobre a possibilidade de diálogo com líderes iranianos, Trump disse à emissora que há sinais de que Teerã deseja conversar. "Estou ouvindo que eles querem muito conversar".

"É possível, depende dos termos, possível, apenas possível... Sabe, nós meio que não precisamos mais conversar, se você realmente pensar sobre isso, mas é possível", disse ele à Fox News.

Na entrevista, Trump também comentou a escolha do novo líder supremo iraniano e disse que "não está feliz" com a decisão. O filho do aiatolá Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, foi nomeado para o cargo no último domingo, 8. "Não acredito que ele possa viver em paz", disse Trump à emissora.

O presidente elogiou ainda os primeiros resultados da Operação Epic Fury, ofensiva militar conjunta entre Estados Unidos e Israel. Segundo ele, os resultados foram "muito além das expectativas".

"Muito além das expectativas em termos de resultados nesta fase inicial", disse Trump à Fox News. Segundo ele, o ataque inicial foi decisivo. "Quando os atacamos primeiro, destruímos 50% dos mísseis deles e, se não tivéssemos feito isso, teria sido uma luta muito mais difícil", disse.

"Nenhum outro presidente teve coragem de fazer isso... Não quero um presidente que não tenha coragem em cinco ou dez anos para entrar em ação. É como um pistoleiro, que saca sua arma primeiro", disse o presidente.

Trump afirmou ainda que o momento do ataque foi escolhido para surpreender o adversário. "Ataques durante o café da manhã são incomuns, e eles foram enganados porque pensaram que não iríamos naquele momento e tudo mais... E eles simplesmente se encontraram. Foi muito, muito surpreendente. E todos se encontraram juntos, e foi aberto", disse.

Sobre o ataque a uma escola feminina no Irã, que deixou mais de 170 pessoas mortas, entre elas jovens estudantes, Trump afirmou que o caso ainda está sob investigação. "Ainda está sob investigação, mas não somos os únicos com esse tipo específico de foguete", disse Trump à Fox News.