Trump diz que espera ter 'a honra de tomar Cuba'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira (16) que espera ter "a honra de tomar Cuba" durante seu mandato, em meio a conversas com o governo de Havana, exaurido por causa da crise energética.

"Acho realmente que terei a honra de tomar Cuba, de alguma maneira", declarou Trump a jornalistas no Salão Oval.

"Quero dizer libertá-la, ou tomá-la. Acho que posso fazer o que quiser, se quer que eu diga a verdade. É uma nação muito debilitada neste momento", considerou.

"Seria uma grande honra", explicou.

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconheceu na sexta-feira que ambos os governos mantêm negociações, em meio a um bloqueio quase total de Washington à entrega de petróleo à ilha, que sofre apagões generalizados.

Washington ameaça aplicar sanções aos países que desejam fornecer petróleo à ilha, pois considera que seu governo comunista é uma "ameaça".