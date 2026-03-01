Trump diz que conversará com líderes iranianos: "Deviam ter feito isso antes"

Presidente dos Estados Unidos não soube dizer quando e de que forma essa conversa com líderes iranianos ocorrerá. SAUL LOEB / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que "conversará" com os dirigentes iranianos, sem detalhar quando ou quem seriam seus interlocutores, segundo entrevista à revista The Atlantic divulgada neste domingo (1º).

— Eles querem conversar, e eu aceitei conversar, então conversarei com eles. Deveriam ter feito isso antes — disse o republicano, citado pelo veículo.

Quando perguntando quando estas conversas poderiam ocorrer, Trump respondeu:

— Não posso afirmar.

Ao se referir aos líderes iranianos, que há anos mantêm diálogos intermitentes com os Estados Unidos e outras potências ocidentais, em particular sobre seu programa nuclear, Trump disse que "a maioria dessa gente desapareceu".

— Alguns daqueles com quem estávamos negociando não estão mais aqui porque foi um grande (...) um grande golpe — acrescentou Trump, em aparente alusão ao ataque que matou o líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, e outros altos funcionários do governo.

— Poderiam ter chegado a um acordo. Deveriam tê-lo feito antes. Quiseram se passar como espertos. Ninguém pode acreditar no sucesso que estamos tendo, 48 líderes desapareceram com um único golpe. E isto avança rapidamente — disse Trump, segundo uma entrevista citada pela Fox News.

Ameaça de novos ataques

O ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã no sábado (28) deixou 201 pessoas mortas e 747 feridas, informou a agência de notícias iraniana Mehr, com base em informações da rede humanitária Crescente Vermelho.

As mortes do chefes da Guarda Revolucionária, Mohammad Pakpour, e do Conselho de Defesa Nacional do Irã, Ali Shamkhani, foram confirmadas pelo portal de notícias online Mizan, pertencente ao Judiciário do país.

Líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, morreu após ofensiva atribuída a Estados Unidos e Israel. KHAMENEI.IR / AFP

Do total de 31 províncias da república islâmica, 24 foram atingidas pelos ataques. Explosões foram registradas, dentre outras cidades, na capital Teerã. Entre os mortos, estão ainda 85 pessoas que estavam em uma escola para meninas bombardeada no sul do Irã.

Em resposta, o Irã disparou mísseis contra Israel e atacou 14 bases norte-americanas no Oriente Médio, segundo a Guarda Revolucionária, tropa de elite do regime iraniano. O Exército dos EUA informou que nenhum militar norte-americano ficou ferido na ação.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã poderá ser alvo de uma resposta militar "com uma força nunca vista antes" caso avance com a promessa de realizar ataques mais intensos.

O Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de petróleo do mundo, foi fechado por motivos de segurança, informou a agência estatal iraniana Tasnim. Diante da instabilidade na região, companhias aéreas suspenderam voos para o Oriente Médio.