Trump diz que conversa com o governo de Cuba, mas que a prioridade é o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na noite do domingo, 15, que mantém conversas com o governo de Cuba. "Vamos fazer o Irã antes de Cuba", disse Trump, a bordo do avião presidencial.

O presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, confirmou na sexta-feira, 13, que há conversas com a Casa Branca em andamento.

"Acho que em breve faremos um acordo ou faremos o que tivermos que fazer", disse Trump. Fonte: Associated Press.