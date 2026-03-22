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Ameaça

Trump diz que "aniquilará" usinas de energia do Irã caso Estreito de Ormuz não seja reaberto em 48 horas

Local, por onde atravessam um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo, está fechado desde o início do conflito entre os países, no fim de fevereiro

AFP

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