Trump diz que "aniquilará" usinas de energia do Irã caso Estreito de Ormuz não seja reaberto em 48 horas

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu ultimato via rede social. ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu ao Irã, na noite de sábado (21), um prazo de 48 horas para abrir o Estreito de Ormuz ao tráfego marítimo ou enfrentar a destruição de sua infraestrutura elétrica.

"Se o Irã não abrir totalmente, sem ameaças, o Estreito de Ormuz, dentro de 48 horas a partir deste momento exato, os Estados Unidos atacarão e aniquilarão suas numerosas usinas de energia", ameaçou o mandatário em sua rede Truth Social, indicando que atacará primeiro a maior delas.

Desde que Estados Unidos e Israel lançaram a guerra contra o Irã em 28 de fevereiro, Teerã fechou de fato o estreito em represália. Cerca de um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo atravessa Ormuz em tempos de paz.

Os países que dependem dessa rota marítima se apressaram em buscar vias alternativas e recorrer às suas reservas.

Mas o impacto no abastecimento proveniente do Golfo já provocou um forte aumento nos preços dos combustíveis em todo o mundo, o que ameaça elevar a inflação geral quanto mais a guerra se prolongar.

O Exército americano anunciou no sábado que danificou um bunker iraniano que abrigava armas que ameaçavam os envios de petróleo e gás no Estreito de Ormuz.

A declaração pareceu destinada a acalmar as preocupações dos mercados de energia e dos aliados de Washington.