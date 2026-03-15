Mundo

Sem acordo

Trump diz que ainda não há condições para acordo com Irã

Presidente dos EUA afirmou ainda que Washington seguirá com ofensiva na costa iraniana, ao norte do Estreito de Ormuz, para abrir caminho e permitir a retomada do transporte de petróleo

AFP

Escitórios da AFP em Teerã, Beirute, Jerusalém, Bagdá e Dubai

Zero Hora

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