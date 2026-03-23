Trump diz que acordo com Irã pode ser fechado em 5 dias ou menos

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na manhã desta segunda-feira (23) que um acordo com o Irã pode ser fechado "em cinco dias ou menos" e que o país persa "deseja muito chegar a um acordo".

Em breve entrevista por telefone com a apresentadora Maria Bartiromo, na Fox Business, o republicano afirmou que as negociações sobre um acordo com Teerã ocorreram na noite de domingo (22) e contaram com a participação dos enviados Jared Kushner e Steve Witkoff e de seus homólogos.

Perguntado sobre relatos da mídia iraniana de que os diálogos entre os países não aconteceram, Trump respondeu que "é difícil conseguir informações lá, pois estamos bombardeando boa parte da estrutura deles".