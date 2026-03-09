Trump diz que a guerra no Irã está "praticamente encerrada"

Segundo Trump, Irã não possui mais marinha e comunicação. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (9) que a guerra contra o Irã está "praticamente encerrada". As declarações ocorreram em entrevista telefônica para o canal CBS.

Trump argumenta que o Irã está enfraquecido. Segundo o presidente norte-americano, o país sofreu grandes perdas estruturais.

— Acho que a guerra está praticamente concluída. Eles (Irã) não têm Marinha, não têm comunicações, não têm Força Aérea — declarou.

Trump disse, ainda, que o conflito está "muito avançado" em relação ao calendário de quatro semanas que ele havia anunciado anteriormente para duração.

— Os mísseis estão dispersos. Os drones estão sendo destruídos por toda parte, inclusive as fábricas de drones. Se você olhar, não sobrou nada. Não restou nada do ponto de vista militar — prosseguiu, segundo o g1.

Também nesta segunda, Trump afirmou que levantará algumas sanções que Washington mantém no setor petrolífero devido à agitação nos mercados causada pela guerra contra o Irã:

— Estamos levantando certas sanções relacionadas ao petróleo para reduzir os preços. (...) Vamos retirar essas sanções até que isso se resolva — falou o presidente a jornalistas, sem especificar a que países se referia.

Novo aiatolá

Durante a entrevista, Trump também comentou sobre a nomeação de Mojtaba Khamenei como novo aiatolá e líder supremo do Irã. Ele substitui Ali Khamenei, morto na primeira ofensiva norte-americana contra o território iraniano.

Trump afirmou que não tem recados para Mojtaba, mas revelou que tem um nome que ele deseja que assuma o posto no Irã. No entanto, o presidente norte-americano não detalhou a sua intenção.

Conflito no Oriente Médio

Em ação coordenada com Israel, os Estados Unidos bombardearam áreas do Irã no início da manhã do dia 28 de fevereiro. A ofensiva atingiu regiões estratégicas do país, inclusive da capital Teerã.

O ataque resultou nas mortes de autoridades importantes do Irã, entre eles o aiatolá Ali Khamenei – líder supremo do país.

Estados Unidos e Israel argumentam que a ofensiva teve como objetivo retaliar a expansão do projeto de armas nucleares do Irã. Em resposta, o governo iraniano atacou países vizinhos e destruiu bases militares norte-americanos no Oriente Médio.

Telefonema com Putin

Também nesta segunda, Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, falaram por telefone sobre o conflito no Irã e também na Ucrânia. O Kremlin descreveu a conversa como "franca e construtiva", relataram agências russas.