Trump diz à revista que concordou em conversar com nova liderança do Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, em entrevista à revista norte-americana The Atlantic, que foi procurado pelos novos líderes do Irã para conversar sobre a situação no país. Trump relatou que planeja atender ao pedido, mas não disse quando a conversa pode acontecer.

"Eles querem conversar e eu concordei em conversar, então vou conversar com eles", disse Trump. "Eles deviam ter feito isso antes. Eles deviam ter dado o que era muito prático e fácil de fazer antes. Eles esperaram demais", completou o presidente dos EUA.

Os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque contra o Irã no sábado, 28, que levou à morte do então líder supremo do país, o aiatolá Khamenei. O governo iraniano estabeleceu um comando temporário para conduzir a transição de poder, composto pelo aiatolá Alireza Arafi, pelo presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, e pelo chefe do Judiciário, Gholam Ejehei.

Quando perguntado se os Estados Unidos poderiam continuar bombardeando o Irã para apoiar uma revolta popular contra o regime, se ela acontecer, Trump desconversou. Mesmo assim, o presidente americano disse estar confiante nessa revolta. "Isso vai acontecer", ele disse à revista.

Trump disse, ainda, esperar que os ataques ao Irã não prejudiquem a estratégia dos republicanos para as eleições de meio de mandato, de convencer eleitores de que o governo está focado em resultados econômicos. Ele afirmou que os efeitos da ação nos preços do petróleo devem ser menores do que preveem analistas, por causa do seu sucesso.