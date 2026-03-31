Trump diz à NBC que guerra contra o Irã está chegando ao fim, mas trocas de ataques continuam

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em entrevista à NBC nesta terça-feira, 31, que a guerra com o Irã está "chegando ao fim" e reiterou que as forças militares americanas estão "indo muito bem". As declarações do norte-americano ocorrem apesar da troca de agressões entre os participantes do conflito no Oriente Médio.

Uma nova ofensiva com drones atribuída ao Irã teria atingido a base de apoio logístico da Embaixada dos Estados Unidos no aeroporto de Bagdá, na capital do Iraque, segundo a mídia estatal Al Hadath, da Arábia Saudita.

Mais cedo, a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, em inglês) afirmou que o país atacou militares dos EUA em Al-Kharj, na Arábia Saudita. O comandante da Força Aeroespacial iraniana, Seyyed Majid Mousavi, disse que a ação empregou drones e mísseis e teve como alvo uma concentração de cerca de 200 pilotos e tripulantes de voo americanos, segundo a mídia estatal Iran International.