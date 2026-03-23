Trump diz à AFP que 'as coisas estão indo muito bem' em relação ao Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à AFP nesta segunda-feira (23) que "as coisas estão indo muito bem" com o Irã, pouco depois de anunciar conversas com Teerã e um adiamento de cinco dias nos ataques às usinas de energia da república islâmica.

"As coisas estão indo muito bem", afirmou Trump em breves comentários por telefone à AFP ao ser questionado sobre o Irã, declaração que seguiu uma publicação anterior em sua plataforma Truth Social sobre as negociações, que fez os preços do petróleo despencarem imediatamente.

Em sua publicação, Trump anunciou - abruptamente e com poucos detalhes - que esforços diplomáticos estavam em curso, apesar de ter descartado anteriormente dialogar com Teerã durante a quarta semana da campanha militar conjunta entre os Estados Unidos e Israel.

Na publicação, Trump afirmou que Teerã e Washington "mantiveram, ao longo dos últimos dois dias, conversas muito boas e produtivas", visando a "uma resolução completa e total de nossas hostilidades no Oriente Médio".

Essas negociações "continuarão ao longo da semana", portanto o presidente teria determinado "ao Departamento de Guerra que adiasse qualquer ataque militar a usinas de energia e infraestruturas energéticas iranianas por um período de cinco dias".

No entanto, a decisão permanece condicionada "ao sucesso das reuniões e discussões em andamento", escreveu Trump.

O presidente americano não mencionou mais detalhes sobre as conversas em suas declarações à AFP, feitas a partir de sua residência em Mar-a-Lago, em Palm Beach, Flórida, onde passou o fim de semana.

Meios iranianos, no entanto, afirmaram nesta segunda-feira que não havia qualquer negociação.

"Não há conversas entre Teerã e Washington", noticiou a agência de notícias Mehr, citando o Ministério das Relações Exteriores do Irã, e acrescentando que as declarações de Trump faziam parte de uma tentativa de "reduzir os preços da energia".

Wall Street abriu em alta de 1,56% após a publicação de Trump, enquanto os preços do petróleo caíram significativamente - registrando queda de 7,52% para o West Texas Intermediate na abertura do pregão.

Os preços do petróleo tornaram-se uma crescente dor de cabeça política para Trump, com os americanos reclamando dos custos mais altos nos postos de combustível, às vésperas das cruciais eleições de meio de mandato, em novembro, que determinarão a composição do Congresso.