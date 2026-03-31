Trump decreta regras mais rígidas para voto pelo correio

O presidente Donald Trump assinou nesta terça-feira (31) um decreto que contém regras mais rígidas para o voto pelo correio, a pouco mais de oito meses das eleições legislativas nos Estados Unidos.

Entre outras medidas, o decreto determina que os envelopes que contêm os votos devem ter um código de barras, para auxiliar na contagem e prevenir fraudes.

A legitimidade das eleições é um tema recorrente no discurso político de Trump, que não conseguiu provar que a eleição presidencial de 2020, vencida pelo democrata Joe Biden, foi fraudada.

"A fraude com o voto pelo correio é lendária, horrível", afirmou Trump, que chamou os líderes democratas do Congresso de "corruptos". "Querem poder trapacear."

Estudos detectaram um nível muito baixo de fraude nas eleições, que são organizadas pelos estados, sob suas próprias regras. O governo quer exigir que os estados forneçam a lista dos eleitores que solicitaram cédulas para votar pelo correio.

O plano dever ser contestado judicialmente pela oposição democrata e por organizações independentes.

Na semana passada, a Suprema Corte ouviu os argumentos a favor e contra a permissão para que os eleitores enviem seus votos no dia da eleição, o que prolonga a apuração.

A maioria republicana no Congresso, que pode estar em risco nas eleições de novembro, apresentou para debate o Save America Act, um projeto de lei para combater a fraude eleitoral. Apesar de os estudos não detectarem fraudes, a maioria dos eleitores é favorável a regras mais rígidas, segundo pesquisas.