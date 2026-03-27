Trump crê em paz por meio da força; acordo em Gaza não seria possível sem isso, diz Witkoff

O enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, afirmou nesta sexta-feira, 27, que o presidente do país, Donald Trump, acredita em paz por meio da força, citando que o acordo na Faixa de Gaza não seria possível sem isso.

"Presidente quer um acordo de paz, mas também acredita, e eu acredito também, em paz por meio da força", afirmou em participação no evento FII Priority, em Miami. Sem pressão, você não consegue trazer ninguém para a mesa de negociação, segundo o ponto de vista de Witkoff.

O representante do governo norte-americano disse que os EUA estão negociando com o Irã, mas fez ressalvas. "Podemos ter uma definição diferente do que seja negociar em relação a eles", afirmou.