Trump cita comércio antes de reunião com Takaichi e comenta cancelamento de viagem para China

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse ter "muito respeito" pela primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, antes de uma reunião bilateral entre os dois na Casa Branca, nesta quinta-feira, 19. O republicano destacou a vitória da japonesa nas eleições e projetou conversas sobre comércio e compra de equipamentos militares por Tóquio com a premiê.

"Vamos discutir a compra de equipamentos militares dos EUA pelo Japão, eles querem comprar os equipamentos americanos", detalhou.

Na ocasião, Trump mencionou que o Japão e a China possuem uma relação "um pouco tensa" e informou que sua viagem para o encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, foi adiada em cerca de um mês e meio.