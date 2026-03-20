Trump chama aliados da Otan de 'covardes' por sua posição na guerra contra o Irã

O presidente americano, Donald Trump, chamou nesta sexta-feira (20) os aliados dos Estados Unidos na Otan de "covardes" por se recusarem a atender seu pedido de assistência militar contra o Irã para controlar o Estreito de Ormuz.

"COVARDES, e NÓS NOS LEMBRAREMOS!", publicou ele em sua plataforma Truth Social.

Os aliados dos EUA "não querem ajudar a abrir o Estreito de Ormuz, uma simples manobra militar que é a única razão para os altos preços do petróleo. Tão fácil para eles fazerem isso, com tão pouco risco", escreveu.