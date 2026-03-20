Trump chama aliados da Otan de 'covardes' por postura na guerra contra o Irã

O presidente americano, Donald Trump qualificou, nesta sexta-feira (20), os aliados dos Estados Unidos na Otan como "covardes" por não atenderem à sua exigência de ajuda militar contra o Irã para controlar a rota marítima do Estreito de Ormuz.

"COVARDES, E NÓS NOS LEMBRAREMOS!", publicou em sua plataforma Truth Social.

Os aliados dos Estados Unidos "não querem ajudar a abrir o Estreito de Ormuz, uma manobra militar simples que é a única razão dos altos preços do petróleo. Tão fácil de executar para eles, com tão pouco risco", escreveu.

Trump assegurou, nesta semana, em diferentes declarações, que os Estados Unidos não precisam da ajuda militar de ninguém para liberar o Estreito de Ormuz. Ao mesmo tempo, exigiu que os aliados contribuam para o esforço, já que a alta dos preços de petróleo, causada pelo bloqueio iraniano, afeta o mundo todo.

Seis grandes potências internacionais, entre elas Reino Unido, França, Alemanha e Japão, disseram na quinta-feira (19) que estão dispostas a "contribuir para os esforços apropriados" a fim de garantir a livre passagem pelo Estreito de Ormuz.

Mas não se comprometeram formalmente com nenhuma missão nesta via fluvial crucial, enquanto outros aliados, como Alemanha e Itália, descartaram qualquer operação sem uma trégua na guerra do Oriente Médio.

Nenhum dos países aos quais Trump pediu ajuda foi consultado antes da missão americana-israelense começar.