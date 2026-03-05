Trump anuncia troca de Kristi Noem por senador republicano em Departamento que controla ICE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que substituirá a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, pelo senador republicano Markwayne Mullin a partir de 31 de março de 2026. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 5, em publicação na Truth Social.

Segundo Trump, Noem deixará o comando do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) para atuar como enviada especial do "Escudo das Américas", descrito por ele como uma nova iniciativa de segurança para o Hemisfério Ocidental que será apresentada no sábado, em Doral, na Flórida. "Agradeço a Kristi por seu serviço no DHS", escreveu.

Ao comentar a nomeação, o presidente destacou a trajetória política de Mullin, que atuou por dez anos na Câmara dos Representantes antes de chegar ao Senado há três anos. "Markwayne fez um trabalho tremendo representando o maravilhoso povo de Oklahoma", afirmou Trump.

O presidente também ressaltou o perfil do senador dentro do movimento conservador. "Um guerreiro do MAGA Make America Great Again e ex-lutador profissional de MMA invicto, Markwayne realmente se dá bem com as pessoas e conhece a sabedoria e a coragem necessárias para avançar nossa agenda 'America First'", disse.

Trump acrescentou que Mullin "trabalhará incansavelmente para manter nossa fronteira segura, impedir que crimes de migrantes, assassinos e outros criminosos entrem ilegalmente em nosso país e acabar com o flagelo das drogas ilegais".