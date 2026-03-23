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Trump anuncia trégua, Irã nega contato, e preço do petróleo recua: como foi o dia na guerra

Presidente norte-americano cita "conversas produtivas" a respeito de uma resolução completa e total nos confrontos com o país persa

AFP

Estadão Conteúdo

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