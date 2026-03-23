Trump anuncia trégua, Irã nega contato, e preço do petróleo recua: como foi o dia na guerra

Exército de Israel anunciou novos ataques contra Teerã. AFP / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (23) uma trégua de cinco dias na ofensiva contra o Irã. O movimento ocorre após o que a Casa Branca classificou como "conversas muito boas" sobre o fim dos ataques, sinalizando uma janela diplomática para negociações diretas. A declaração foi feita por meio de uma publicação na sua rede social, Truth Social.

"Tenho o prazer de informar que os Estados Unidos e o Irã tiveram, nos últimos dois dias, conversas muito boas e produtivas a respeito de uma resolução completa e total de nossas hostilidades no Oriente Médio. Com base no teor e no tom dessas conversas aprofundadas, detalhadas e construtivas, que continuarão ao longo da semana, instruí o Departamento de Guerra a adiar todos e quaisquer ataques militares contra usinas de energia e infraestrutura energética iranianas por um período de cinco dias, sujeito ao sucesso das reuniões e discussões em andamento", escreveu Trump.

Irã nega conversas em andamento

Depois da declaração de Trump, a agência de notícias iraniana Fars, estatal da Guarda Revolucionária do Irã, negou que haja conversas em andamento com os Estados Unidos.

A Fars afirmou que o presidente americano recuou após o Irã ameaçar atacar estações energéticas no Golfo.

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Mercado financeiro

Após a afirmação de Trump, o preço do petróleo despencou, chegando a ficar abaixo dos US$ 100. O barril do tipo brent, referência internacional, despencou a US$ 99,87 às 17h.

Os preços dispararam desde o início da guerra comercial desencadeada em 28 de fevereiro pelos ataques dos EUA e de Israel ao Irã, que levaram ao bloqueio do Estreito de Ormuz, um ponto estratégico para o fornecimento global de petróleo. O Estreito de Ormuz é uma rota estratégica que conecta o Golfo Pérsico ao Oceano Índico e transporta grande parte do petróleo mundial, e ameaças à passagem têm bloqueado navios comerciais e reduzido a produção de grandes exportadores da região.

As bolsas também se recuperaram. No Brasil, principal índice da bolsa de valores (B3), o Ibovespa, disparou cerca de 3,24%, para 181,9 mil pontos.

A Bolsa de Paris subia 1,53% por volta das 8h30min (Brasília); Frankfurt 1,92%; Milão 1,24%; Londres 0,18% e Madri 0,75%.

Guerra iniciou no dia 28 de fevereiro. AFP / AFP

Blecaute atinge Teerã e ataques de Israel

Na madrugada desta segunda-feira, os ataques contra Teerã deixaram partes da capital iraniana sem eletricidade, afetando as zonas norte, leste e oeste da cidade. Os blecautes ocorreram após uma série de explosões relatadas por agências de notícias iranianas e do anúncio de Israel sobre uma nova onda de ataques ao país.

O exército de Israel anunciou novos ataques contra Teerã, onde as agências de notícias iranianas relataram explosões.

Exército israelense afirma ter interceptado mísseis do Irã

O exército israelense afirmou, na manhã desta segunda-feira, que estava trabalhando para interceptar mísseis disparados do Irã e pediu à população que se protegesse.



"Há pouco tempo, as Forças de Defesa de Israel identificaram mísseis lançados do Irã em direção ao território do Estado de Israel", publicou o exército israelense no Telegram, usando a sigla oficial das forças armadas do país.

"Os sistemas de defesa estão operando para interceptar a ameaça", dizia o comunicado.

Irã ameaça implantar minas navais

O Conselho de Defesa do Irã ameaçou implantar minas navais em todo o Golfo Pérsico caso ocorra uma invasão terrestre. O comunicado foi divulgado em meio à crescente preocupação em Teerã com a possível chegada de fuzileiros navais americanos à região.



"Qualquer tentativa do inimigo de atacar as costas ou ilhas do Irã levará, naturalmente e de acordo com a prática militar estabelecida, à minagem de todas as vias de acesso (...) no Golfo Pérsico e ao longo da costa", afirmou o conselho.

Líder ferido

Relatos da imprensa internacional apontam que o novo Líder Supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, estaria ferido e isolado, o que gera incerteza sobre quem detém o controle efetivo das forças armadas.

Troca de ameaças

As ameaças começaram no sábado (21), após Donald Trump afirmar, em postagem na rede Truth Social, que iria destruir as usinas elétricas do Irã, começando pela maior, caso o país se recuse a abrir o Estreito de Ormuz dentro de 48 horas. O prazo terminaria nesta segunda-feira (23).

Em resposta, a Guarda Revolucionária do Irã disse que o Estreito de Ormuz seria completamente fechado se os Estados Unidos atacassem as usinas elétricas do país.